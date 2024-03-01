حبس عاطل لحيازته 23 كيلو حشيش بالعامرية فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 23 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على 23 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.