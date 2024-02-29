الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد للمتهمين بقتل جامع قمامة طلب منهما ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل جامع قمامة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومعاقبة أخري بالسجن لمدة 10 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهما وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمت المتهم الأول بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بقتل زميلهما بعد طلب ممارسة الرذيله.

صدر الحكم بعضوية المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد ابو زيد والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد.

العثور علي جثه شخص

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 33209 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول بالعثور علي جثة المجني عليه بجوار أحد قضبان السكك الحديدية بدائرة القسم.

طلب ممارسه الرزيله فقتلاه

كشفت التحقيقات، أنه حال العثور علي جثة المجني عليه "ح.ج.م" جامع قمامة، وباجراء التحريات توصلت الي أن المجني عليه والمتهمان كلا من " ح.ا.م" جامع مخلفات، و" م.ك.م" عاطل، تربطهما علاقة سابقة بالعمل في مجال جمع المخلفات.

وبتاريخ الواقعة، تقابل معهما وعرض عليهما ممارسة الرذيلة مما أثار حفيظتهما وعلي أثر ذلك استدرجا المجني عليه لإحدي المناطق الهادئة، وحال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض سكين واصطحباه سيرا علي شريط السكة الحديدية وعند وصولهما قام المتهم الأول بطعن المجني عليه عدة طعنات انتقاما منه وتأديبا له علي سابق اقتراحه، بينما التقط المتهم الثاني قالب طوب وتعدي علي المجني عليه بعدة ضربات استقرت برأسه، مما ادي الي وفاته، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد للمتهمين بقتل زميلهم بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

المشدد 6 سنوات لسائق تسبب فى مصرع طالب وإصابة 5 آخرين بالإسكندرية

صاحب ورشة تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية: سعر المصري أقل من الصينى والجودة أعلى

المؤبد لمندوب حجز إداري بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

تداول 209 ألف طن وانتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

بـ 1.4 مليون جنيه.. حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بكرموز

"شاهد خالته في الحرام".. الحكم بإعدام أب قتل طفله في الإسكندرية

حبس عاطلين حاولا ترويج 25 كيلو حشيش في الإسكندرية

صاحب أقدم ورشة تصنيع كراسي خيرزان بالإسكندرية: تعلمت المهنة في سن 8 سنوات

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

"كارت فكة و100 جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

عاجل.. اقتصاديون: مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70