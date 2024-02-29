المشدد للمتهمين بقتل جامع قمامة طلب منهما ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل جامع قمامة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومعاقبة أخري بالسجن لمدة 10 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهما وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمت المتهم الأول بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بقتل زميلهما بعد طلب ممارسة الرذيله.

صدر الحكم بعضوية المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد ابو زيد والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد.

العثور علي جثه شخص

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 33209 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول بالعثور علي جثة المجني عليه بجوار أحد قضبان السكك الحديدية بدائرة القسم.

طلب ممارسه الرزيله فقتلاه

كشفت التحقيقات، أنه حال العثور علي جثة المجني عليه "ح.ج.م" جامع قمامة، وباجراء التحريات توصلت الي أن المجني عليه والمتهمان كلا من " ح.ا.م" جامع مخلفات، و" م.ك.م" عاطل، تربطهما علاقة سابقة بالعمل في مجال جمع المخلفات.

وبتاريخ الواقعة، تقابل معهما وعرض عليهما ممارسة الرذيلة مما أثار حفيظتهما وعلي أثر ذلك استدرجا المجني عليه لإحدي المناطق الهادئة، وحال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض سكين واصطحباه سيرا علي شريط السكة الحديدية وعند وصولهما قام المتهم الأول بطعن المجني عليه عدة طعنات انتقاما منه وتأديبا له علي سابق اقتراحه، بينما التقط المتهم الثاني قالب طوب وتعدي علي المجني عليه بعدة ضربات استقرت برأسه، مما ادي الي وفاته، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.