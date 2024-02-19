إحالة أوراق عامل قتل زميله فى الإسكندرية للمفتى

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق متهم بجريمة قتل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في حكم إعدامه، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الثاني، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل، للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه داخل شقته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ إلى شرطة النجدة بالعثور على جثة المجني عليه "م. ي. م" متوفى داخل شقته، وتبين من التحريات أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم "م. ا.م" عامل، وبين المجني عليه، لكونه مدينًا له بمبلغ مالي، قرر المتهم الذهاب إلى مسكن المجني عليه محرزًا سلاحًا أبيض، وطعنه طعنتين حتى فاضت روحه إلى بارئها واستولى على منقولات المجني عليه، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم، وتخلص المتهم من بيع المنقولات إلى المتهم الثاني.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي.