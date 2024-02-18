الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقا لقاتل ابنته والشروع في قتل زوجته في الشرقية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبه عامل بالإعدام شنقا، لقيامه بقتل ابنته والشروع في قتل زوجته لخلافات بينهما.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم،

 

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام المنقضي، حيث تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى فاقوس المركزي بوصول ربه منزل 38 عاما وابنتها 17عاما مصابين بعده طعنات في البطن والظهر والصدر وان الابنه  لفظت انفاسها متأثرة بإصابتها وانقذ القدر الآن من الموت. 

 

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة والد المجنى عليها العامل  بمصنع للاخشاب وأنه نشبت خلافات بينه وبين زوجته  تركت على إثرها  المنزل وأقامت بمنزل أسرتها وفى يوم الحادث توجه المتهم لها في محاوله للصلح  معها وإعادتها لمنزل الزوجيه إلا أنها رفضت فاشتاط غضبا والتقط سكينه وطعن  بها زوجته وعندما حاولت الابنه الدفاع عنها عاجلها بعدة طعنات أودت بحياتها.

 

تم القبض عليه واحالته للنيابة التى قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق معاقبه عامل بالإعدام قتل ابنته قتل زوجته المستشار سلامة جاب الله

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