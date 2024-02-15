الإعدام شنقًا لقاتل صديقه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف بالمعاش بالإعدام شنقا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المستخدمة وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل صديقة بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شامل عثمان العيسوي، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

بلاغ بالعثور على جثة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور على جثة المجني عليه، داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

علاقة صداقة

كشفت التحقيقات، عن أن المتهم "ع.ا.ا"، موظف بالمعاش، والمجني عليه "ه.ع.م"، تربطهما علاقة صداقة، والمجني عليه طلب من المتهم الانتقال ليمكث رفقته بالشقة محل الواقعة، وبتاريخ الواقعة، وعلى إثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة مطرقة حديدية، وكال له عدة ضربات بالرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصين بالمجني عليه، وتركه في الشقة وفر هاربا حتى تبين اكتشاف الواقعة ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، تم إلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.