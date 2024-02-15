الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإعدام شنقًا لقاتل صديقه بالإسكندرية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف بالمعاش بالإعدام شنقا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المستخدمة وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل صديقة بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شامل عثمان العيسوي، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

بلاغ بالعثور على جثة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور على جثة المجني عليه، داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

علاقة صداقة

كشفت التحقيقات، عن أن المتهم "ع.ا.ا"، موظف بالمعاش، والمجني عليه "ه.ع.م"، تربطهما علاقة صداقة، والمجني عليه طلب من المتهم الانتقال ليمكث رفقته بالشقة محل الواقعة، وبتاريخ الواقعة، وعلى إثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة مطرقة حديدية، وكال له عدة ضربات بالرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصين بالمجني عليه، وتركه في الشقة وفر هاربا حتى تبين اكتشاف الواقعة ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، تم إلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

الإعدام شنقا لموظف بالمعاش قتل صديقه بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

استمرار فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة الملاحة البحرية

أهالي الإسكندرية يشيعون جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي لمثواهم الأخير

حبس عاطل بتهمة حيازة 60 كيلو حشيش في الإسكندرية

حبس عاطلين بتهمة حيازة 10 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

انتظام حركة الملاحة البحرية وفتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "حادث كوبري الثروة السمكية" بالإسكندرية

بالأسماء.. مصرع 15 شخصًا في حادث تصادم كوبري الثروة السمكية بالإسكندرية

مصرع 14 شخصًا فى حادث تصادم مروع بالإسكندرية

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

أبرزها "الكبير أوى 8" و"الحشاشين".. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" فى رمضان 2024

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال