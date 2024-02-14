الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام حركة الملاحة البحرية وفتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، انتظام حركة الملاحة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة، وتداول البضائع، واستمرار فتح البوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار بالتزامن مع نوة "الشمس الصغري"، واتخاذ كل التدابير اللازمة من رصدات جومائية وتأمين المسطحين المائي والأرضي.

إجراءات تأمينية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذلك الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

متابعة الرصدات الجومائية

كما وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم والتنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الإحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الأسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والإتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد إستعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، وإستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.


وكانت قد شهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المدينة بدأت منذ فجر اليوم الأربعاء ومستمرة حتى الآن بغزارة شديدة، بالتزامن مع موعد نوة الشمس الصغيرة والتقلبات الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.


وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أنه من المتوقع اليوم الأربعاء 14 فبراير أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار متفاوتة الشدة تغزر على بعض المناطق وخاصة شمال وغرب المحافظة، يصاحب ذلك نشاط للرياح  تصل سرعتها من 30-35 كم / ساعة على فترات متقطعة، كما أوضحت استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على المدينة.

ونشرت شركة الصرف الصحي معداتها في كافة أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه التي نتجت عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي سقط على الإسكندرية.

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أمس، رفع درجة الاستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.


وأكد "نافع" على رفع درجة الاستعداد اعتبارًا من صباح أمس الثلاثاء، وانتشار السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما تم وقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها،  والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع اي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وأشار إلى التشديد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

انتظام العمل وحركة الملاحة البحرية وفتح البوغاز مينائي الإسكندرية سقوط أمطار

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