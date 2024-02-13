المخدرات تقود عاطلًا للسجن المؤبد ببرج العرب غرب الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه 300 ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامه فى الاتجار بالمواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 8156 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية بقصد ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

القبض على المتهم

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "م.ع.م"، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه أثناء تواجده على جانب الطريق حاملا جوالا بلاستيكيا، وبفض محتويات الجوال تبين أنه يحوى 210 طرب حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.