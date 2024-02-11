حبس شقيقين قتلا سائق "توك توك" خنقًا في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس سائق "توك توك" وشقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق خنقًا بسبب وجود خلافات بينهما، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق "توك توك"، له معلومات جنائية، داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك"، له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبص عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم، حيث حدثت بينهم مُشادة كلامية تطورت لمُشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بخنق المجني عليه حتى فارق الحياة ولاذ بالهرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.