السجن المؤبد لعاطل قتل شخصا في مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما علي سرقة كلب ملك شقيق المجنى عليه، صدر الحكم بعضوية المستشار ممدوح محمود أيوب والمستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى وسكرتير المحكمة مينا منصور.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 7711 لسنة 2023 جنايات الدخيلة، بوقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، وقام المجني عليه بصفع المتهم، فما كان من المتهم إلا أن أخرج سلاح أبيض سكين من ملابسه وطعن المجني عليه طعنة بالشريان الفخدي الأيمن قاصدا إزهاق روحه.

وكشفت التحقيقات، إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم "ى.خ" عاطل، والمجني عليه "م.أ"، وشقيقه لاتهام شقيق المجني عليه للمتهم بسرقة كلب مملوك له، وبعرض المتهم علي النيابة تولت التحقيقات وقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل المجني عليه " م.ع.ا" في مشاجرة بسبب خلافات عائلية، صدر الحكم عضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه،والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6140 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل يفيد بمشاجرة على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أودت بحياته،بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه بسبب حدوث خلافات عائلية بين المتهم " ج.م.ج" عامل وبين المجني عليه " م.ع.ا" عامل، ويوم الواقعة تشاجرا سويا، وتوعد المجني عليه المتهم ثم غادر بالدراجة البخارية خاصته إلا أن المتهم دلف الي المسكن، وتحصل علي سلاح أبيض سكين، وتوجه صوب المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه فيه حتي سدد له ضربة بالسلاح الأبيض برقبته، التي نتج عنها إصابته أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.