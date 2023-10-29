الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل قتل جاره في الإسكندرية لخلافات الجيرة

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جاره طعنًا بسكين بالرقبة إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الدخيلة الشمعدان بحي العجمي غربي المدينة، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها، وسؤال شهود العيان عن الحادث، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بوفاة عامل في مشاجرة 

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفى، بشارع مكة بمنطقة الدخيلة الشمعدان، دائرة القسم. 

التحريات بسبب خلافات الجيرة

علي الفور انتقل ضابط وحدة مباحث القسم الى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص حدوث مشاجرة بين كلا من هشام.ك.ع، 36 سنة، عامل متوفى، مقيم شارع مكة، منطقة الدخيلة، والمتهم رجب.ا.ر، 36 سنة، عاطل، وله معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات الشارع المشار إليه، وله معلومات جنائية مسجلة، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

وكشفت التحريات ان المتهم توجه إلى منزل المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلي مشاجرة، علي اثرها تعدي فيها الطرف الثانى المتهم على المجنى عليه، بسلاح ابيض سكين كان بحوزته، مما أدى إلي وفاته في الحال، تم مناظرة الجثة وتبين إصابتها بجرحين طعنيين بالرقبة، ولا يوجد بها ثمة إصابات أخرى.

تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات سابقة علي الجيرة، ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى العجمى العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

ذبح عامل بالاسكندرية خلافات الجيرة أمن الأسكندرية بمنطقة الدخيلة النيابة العامة

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