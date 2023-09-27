بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل قتل صاحب محل فى الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صاحب محل بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.

بلاغ بوقوع مشاجرة

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بوجود مشاجرة بين شخصين بدائرة القسم ووجود متوفى.

التحريات: قتل جاره بسبب خلافات الجيرة

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالفحص والمعاينة تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول مالك محل، له معلومات جنائية" مصاب بجرح طعني بالفخذ الأيمن ووفاته متأثرًا بإصابته، وطرف ثان عاطل، له معلومات جنائية" مقيم بجوار المحل الخاص بالمتوفـى لخلافات الجيرة.

ضبط المتهم

على إثرها قام المتهم بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه وضبط الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.