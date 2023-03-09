بسبب خلافات الجيرة.. مصرع شخص على يد عامل بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية

شهدت منطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي غرب الإسكندرية، جريمة قتل حيث قام عامل، له معلومات جنائية مسجلة، بطعن جاره بسكين بالساق اليمنى إثر نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة، وتم القبض على المتهم وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قصر الشفاء بوصول المدعو "محمود.أ.م"، 27 سنة، مصاب بجرح طعني نافذ بالساق اليمنى وتوفى.

على الفور انتقل ضابط وحدة مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المذكور والمدعو "يوسف.خ.ال"، 21 سنه، مقيم بمنطقة الدخيلة الجبل، له معلومات جنائية مسجلة، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

وكشفت التحريات تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب مستخدمان أسلحة بيضاء، مما أدى لإصابة الأول التي أودت بحياته وإصابة الثاني بجرح قطعي بفروة الرأس.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "سكين" واعترف بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.