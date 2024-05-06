الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن 3 أشخاص سقطوا داخل مغارة جبلية بالوادى الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت نيابة الوادي الجديد بدفن ٣ اشخاص لقوا مصرعهم بعد أن انهار عليهم جرف مغارة جبلية في منطقة صحراوية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

كانت البداية عندما ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

 وتبين مصرع كل من "محمد.ر.ع"، 38 سنة من محافظة سوهاج، "سامي.م.ع.م"، 38 سنة ومقيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، "أشرف.م.ع.ب"، 36 سنة ومقيم محافظة سوهاج، وذلك بسبب سقوطهم داخل حفرة وانهيار جبلي عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور "الفرافرة – ديروط".

وتم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة الوادي الجديد بدفن ٣ اشخاص انهار عليهم جرف مغارة جبلية منطقة صحراوية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

مواد متعلقة

محافظ الوادى الجديد فى كنيسة السيدة العذراء لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

الأكثر قراءة

الإنتربول الدولى يتمكن من استعادة المتهمة بقتل شقيق زوجها عقب هروبها لقطر

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 6-5-2024

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

جهود فردية وجمعيات أهلية.. المصريون مستمرون فى تقديم المساعدات لغزة

«مصر كلها شايفة».. هل استحق حسام حسن الطرد أمام الزمالك؟

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن تنفيذ هجوم على مدرسة تابعة للأونروا

إيهود باراك ينتقد نتنياهو: يقود إسرائيل نحو الهاوية فى مواجهة حماس

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين