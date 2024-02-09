تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم بالجمرك غرب الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار سقف حجرة بعقار قديم بالطابق الثالث بشارع البحرية بدائرة قسم شرطة الجمرك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه.

انهيار أجزاء من عقار بالجمرك

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الثغر، إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك بقيادة المهندسة نهى خليفة، تفيد بسقوط سقف حجرة بالدور الثالث والثانى علي الدور الأول بعقار قديم رقم 68 شارع البحرية بدون اصابات.

عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

على الفور توجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية للمكان المذكور وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، أنه بالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 157 لسنة 2015، مؤكدة أنه سيتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

معاينة مدرسة قصر رأس التين الابتدائية الجمرك

فى سياق آخر، أشارت رئيس حي الجمرك، إلى أن إدارة المشروعات بالحي قاما بإزالة الأجزاء المعلقة من العقار 29 طلبة العلم.

وأوضحت أنه تمت معاينة مدرسة قصر رأس التين الابتدائية الجمرك، 3 سيدي لالو وهي عبارة عن دور أرضي و3 أدوار علوية بها أجزاء معالقة وصادر لها قرار هدم رقم 132 لسنة 2015 وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع حواجز حديدية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم مكون من 4 طوابق دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه.