الإعدام شنقا للمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، بمعاقبة كهربائي بالإعدام شنقا وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف طفلة بالتحايل والإكراه.

صدر الحكم بعضوية المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى.

ترجع أحداث القضية رقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.



وتوصلت التحريات أن المتهم "أ.ش.ع" كهربائى، قام بخطف المجنى عليها " ب.ش" بالتحايل، حال كونها لم تبلغ 18 سنة، بأن أوهمها بالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة ابنته، فوافقت واصطحبها إلى مسكنه، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان، تعدى على المجنى عليها وهتك عرضها، وعند علم والدها بتغيب ابنته، وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة، وتمكن من العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته الي المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم في جلستها المنعقدة.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي علي طفلة والتحرش بها وهتك عرضها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 37136 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ من والده المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال قيام المجني عليها الطفلة " ج.أ.ع." 7 سنوات، باللعب من أبناء الجيران بالشارع محل سكنها، طلب منها المتهم " ع.س.ال" عامل وصاحب محل، أن تراقب أحد المحلات بمحل الواقعة، فتغيب عليها فتوجهت له وبالوصول اليه فؤجئت باعتدائه عليها ومحاولة تقبيلها وامسكها من يدها، ودفعها الي باب الشقة محل سكنه، فقامت بإبلاغ والدتها بالواقعة، والتي قامت بتحرير محضر ضد المتهم وبالعرض علي النيابة.

حيث تبين من التحريات صحة الواقعة على النحو الوارد ومن سماع أقول والده الطفلة المجني عليها، وبسؤال المجني عليها، قررت بقيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتعرفت عليه حال عرضه عرضا قانوينا، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بمواد القانون ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.