رغم تواصل سقوط الأمطار.. استمرار العمل وفتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن استمرار فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية حتى الآن، بالتزامن مع سقوط امطار متوسطة الي غزيرة دون التأثير علي عملية الشحن والتفريغ.

رفع درجات الاستعداد

ومن جانبه وجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

سقوط امطار متوسطة

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، وذلك وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض الإسكندرية اليوم الاثنين لأمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وتصل سرعة الرياح لـ 34كم/ ساعة، كما تسجل درجات الحرارة 18 درجة العظمى و11 للصغرى، تصل ارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 2 متر.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة، ومواجهة التقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

الدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت على الدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.