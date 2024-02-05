الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طقس غير مستقر.. استمرار سقوط الأمطار على الإسكندرية (صور)

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

يتواصل سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مدينة الإسكندرية، بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة الساحلية، والتي بدأت مع نوة الغطاس تبعتها نوة الكرم والمنخفض الجوي الذي سيطر  الأجواء على عروس البحر والمستمر تداعياته حتى الآن.

وشهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، وذلك وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض الإسكندرية اليوم الاثنين لأمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وتصل سرعة الرياح لـ 34كم/ ساعة، كما تسجل درجات الحرارة 18 درجة العظمى و11 للصغرى، تصل ارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 2 متر.

التشديد رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار


وفي ظل عدم استقرار حالة الطقس، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة، ومواجهة التقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.


وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية،و أكدت على الدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

أرقام الخطوط الساخنة وغرف الطوارئ 
 

-الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
-الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
-الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
مدينة الإسكندرية نوة الكرم المنخفض الجوي امطار متوسطة الأرصاد الجوية

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