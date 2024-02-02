الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية

التعامل مع تجمعات
التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية لأمطار مستمرة منذ الساعات الأولى لليوم تفاوتت شدتها من متوسطة لغزيرة رعدية على مختلف المناطق مع استمرار حالة الاستعداد القصوى بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وشهدت الإسكندرية أمس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لحبات البرد على مختلف المناطق واستمرت لعدة ساعات تسببت في تجمعات لمياه الأمطار.

 

تمركزات سيارات ومعدات رفع مياه الأمطار 

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها والتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة بمناطق: شرق والمنتزة، أمام مظلوم والفنون الجميلة، وشارع أبوقير وأمام الجزارين وشارع مصطفي كامل وعزبة الشامي والبحرية وشارع 45، وأمام قسم منتزة ثالث-.

وأكد "نافع" على استمرار التعامل مع تجمعات مياه الأمطار من خلال180 سيارة ومعدة بخلاف فرق الطوارئ والتدخل السريع بمختلف المناطق لليوم الثاني عشر على التوالي للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة اثناء المنخفض الجوي الحالي،

وأشار نافع إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الإثنين 22 يناير وحتى اليوم مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الحالة.

كما أشاد بجهود العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في رفع تجمعات المياه في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها بالإسكندرية، مشددا علي الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة العاملين.

 

استمرار عمل غرف الطوارئ


ولفت إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية بالمحافظة واستمرار عمل غرفة عمليات الخط الساخن بالشركة 175 علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت.

 

طقس اليوم الجمعة 

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية لليوم الجمعة الموافق، 2 فبراير، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد، وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة.

التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
محافظة الاسكندرية أمطار مستمرة الاستعداد القصوى الصرف الصحي امطار غزيرة

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