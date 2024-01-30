رياح شديدة وأمطار مستمرة.. نوة "الكرم" تضرب الإسكندرية (صور)

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على العديد من المناطق، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة؛ بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد وتداعيات نوة "الكرم" غزيرة الأمطار.



وتعرضت مناطق شرق ووسط والعجمي، صباح اليوم الثلاثاء، لسقوط الأمطار، كما ساد طقس شديد البرودة والرياح على كل أنحاء المدينة الساحلية، لم تشهده مدينة الإسكندرية منذ بداية فصل الشتاء، حيث تصل درجات الحرارة إلى 15درجة للعظمى، و11 للصغرى.

طقس الإسكندرية اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن طقس اليوم بالإسكندرية يشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة وخاصة على شمال شرق وشمال غرب المحافظة على فترات متقطعة، يصحب ذلك اضطراب في الملاحة البحرية، وتصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر من 3 إلى 4 أمتار.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار والطقس المتقلب على الإسكندرية حتى الخميس القادم الأول من فبراير، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية بإتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الآثار الناجمة عن حالة الطقس.

استمرار رفع حالة الطوارئ

وأعلنت محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة؛ لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ مستمرة منذ يوم الإثنين الماضي وحتى الآن.

وأوضح أنه مع إعلان حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بالشركة تم تمركز ما يزيد على 180 سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثها والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين خلال النوة.



امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

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