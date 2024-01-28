بدء "نوة الكرم".. سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من المدينة، صاحبها نشاط في الرياح وانخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع نوة الكرم.



وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن الأمطار تركزت بمناطق غرب والعامرية والعجمي، حيث من المتوقع اليوم الأحد أن تتعرض المحافظة لأمطار تبدأ خفيفة إلى متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات الليل وتغزر أحيانا على فترات متقطعة وخاصة على مناطق من شرق المحافظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية تشهد بداية من اليوم طقس متقلب، حيث تتساقط أمطار على المدينة الساحلية بنسبة حدوث 40٪، كما تنشط الرياح والإحساس بالبرودة.

كما تشتد الأمطار غدًا الاثنين وتزداد سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/ساعة، وتضطرب الملاحة البحرية مع ارتفاع الامواج بين 2.5إلى 3.5 متر.



وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

ونبه "نافع" على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار نحو الشنايش.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية