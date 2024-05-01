أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024 انخفاضا ملحوظا، مستمرا على مدار الأيام الماضية وهو ما نرصده في أسعار اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

ننشر في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024 ومختلف أنواع الدواجن وكذلك سعر البيض في ظل الانخفاض الملحوظ الذي يشهده سعره هو الأخر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وصل سعر الفراخ البيضاء لـ 76 جنيها.

وصل سعر الفراخ الساسو لـ 88 جنيها.

وصل سعر أمهات بيضاء لـ 75 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم



وصل سعر كتكوت أبيض شركات لـ 36 جنيها.

وصل سعر كتكوت أبيض قطعان لـ 29.25 جنيه.

وصل سعر كتكوت ساسو لـ 15 جنيها.

وصل سعر كتكوت ساسو بيور لـ 16 جنيها.

وصل سعر كتكوت بلدي لـ 8 جنيهات.

وصل سعر كتكوت هجين لـ 11 جنيها.

وصل سعر كتكوت جيل ثاني لـ 13.50 جنيه.

وصل سعر كتكوت روزي بيور لـ 16 جنيها.

سعر البيض اليوم

وصل سعر كرتونة بيض أبيض لـ 120 جنيها.

وصل سعر كرتونة بيض أحمر لـ 125 جنيها.

وصل سعر كرتونة بيض بلدي لـ 115 جنيها.

سعر البط اليوم



بط بلدى 110.00 جنيهات.

بط مسكوفى 85.00 جنيها.

بط مولار 70.00 جنيها.

بط فرنساوى 65.00 جنيها.

بط البغال 70.00 جنيها.



أسعار الأعلاف



علف بادي 23% 23،500 جنيه.

علف نامي 21% 23،400 جنيه.

علف ناهي 19% 23،200 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 21،950 جنيه.

علف بيض انتاجي 16% 18،000 جنيه.

علف بيض انتاجي 18% 18،300 جنيه

سبب تراجع اسعار الدواجن

أرجع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، سبب تراجع اسعار الدواجن لـ 75 جنيها، والتي كانت قد وصلت إلى 115 جنيها، خلال الأسابيع الماضية إلى زيادة الإفراجات الجمركية مع توفير الخامات والدولار الأمر الذي أثر بدوره على تراجع أسعار الأعلاف.

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