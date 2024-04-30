أسعار الفراخ تتراجع.. هبوط أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في البورصة الرئيسية

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، عن تراجع أسعار الفراخ بشكل كبير حيث سجلت اليوم مع بداية التعاملات الصباحية سعر 74 جنية، بينما سجلت أمس 78 جنيه للكيلو، نتيجة إلي زيادة المعروض في الأسواق، بعد توفير الأعلاف مع أستقرار سعر الصرف.

ونستعرض في السطور التالية قائمة أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سجلت أسعارالفراخ البيضاء في مستهل التعاملات الصباحية تراجع ملحوظ، في عدت جنيها مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجلت اليوم سعر تراوح مابين 74 جنيه إلى 75 جنيه في الكيلو داخل البورصة الرئيسية، كما تصل إلى المستهل في الأسواق الشعبية بسعر يصل إلى 85 جنيه بحسب المنطقة.

أسعار البانية اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سجلت أسعار البانية اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية في الأسواق الشعبية تراج طفيف في الأسعار لتسجل أسعار مابين 190 جنيه إلى 200 جنيه في الكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 30-4-2024

أستقرات أسعار الفراخ الساسو داخل بورصة الدواجن اليوم، حيث سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم سعر تراوح مابين 88 جنيه و 89 جنيه، وتصل إلى المحلات التجارية بسعر 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء سعر تراوح مابين 115 جنيه 120 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 130 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 75 جنيه، في بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سجلت سعر البيض الأحمر 124 جنيه و125 جنيه

سجلت سعر البيض الأبيض 119 جنيه 120 جنيه

سجلت سعر البيض البلدي 114 جنيه 115 جنيه

أسعار العلف اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سجلت أسعار علف بادي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 23000 جنيه للطن.

علف نامي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 22700 جنيه للطن .

علف ناهي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 22600جنيه للطن .

علف بادي نامي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 22000جنيه للطن .

علف بياض 14اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 19700جنيه للطن .

علف بياض 16 اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 20200جنيه للطن .

علف بياض 18 اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 20500جنيه للطن .