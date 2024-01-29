الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 29- 1- 2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يشغل بال مستهلكي الدواجن معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم  الإثنين 29- 1- 2024 عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار الفراخ في تعاملات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 بالبورصة العامة للدواجن، بقيمة كبيرة طبق ما أعلنه الموقع الرسمي للبورصة، في وسط الحديث عن ثبات الأسعار إلى شهر رمضان المبارك 2024.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 2024

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بورصة الدواجن اليوم والفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين خلال تعاملات بورصة الدواجن اليوم نحو مبلغ 78 جنيها، بقيمة ارتفاع كبيرة بلغت 9 جنيهات بسعر الكيلو الواحد للجملة، وذلك مقارنة بأسعار الأيام الماضية 69 جنيها للكيلو الواحد في نطاق تعاملات الجملة.

وسجل سعر الكيلو الواحد من سعر الفراخ الساسو ما بين متوسط سعر بين مبلغ 85 و86 جنيها، بعدما سجل خلال الأيام الماضية ما بين مبلغ 73 و74 جنيها، بقيمة ارتفاع 12 جنيها تقريبا عن أخر تعاملات البورصة العامة للدواجن.
في حين يواصل سعر الفراخ البلدي استقراره ليستمر عند سعر 90 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات أبيض اليوم الإثنين نحو 60 جنيها للكيلو الواحد، بقيمة ارتفاع جنيهين اثنين.

أسعار الكتاكيت اليوم 

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين شركات بعمر بلغ يوما واحدا ما بين مبلغ 27 و29 جنيها بعدما سجل خلال الأيام الماضية 24 و29 جنيها، بقيمة ارتفاع ضئيلة جدا وبلغت 3 جنيهات وذلك عند الحد الأدنى للسعر.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان بعمر يوما واحدا بين 24 و24.5 جنيها.

وارتفع سعر الكتكوت الساسو اليوم الاثنين نحو 16 جنيها، فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم ما بين 16 و17 جنيها.

وبلغ الكتكوت البلدي الحر ما بين 5 و6 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وحسب الأسعار المعلنة في داخل بورصة الدواجن، بلغ سعر الكرتونة من البيض الأحمر بمستوى سيتراوح ما بين 136 و138 جنيها بعدما سجل خلال الأيام الماضية 133 و134 جنيها، كما يتراوح سعر البيض الأبيض ما بين 134 و135 جنيها، بقيمة ارتفاع جنيها واحدا، وسيتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 136 و137 جنيها، بعدما وصل سعره 129 و130 جنيها.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 28 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار علف الدواجن اليوم الأحد 28-1-2024

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أسعار البط اليوم الإثنين 

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدواجن اليوم فقد ارتفعت بالتالي أسعار البط وخلافة والتي قد سجلت:

  • بلغ سعر كيلو البط البلدي 140 جنيهًا.
  • بينما سجل البط الأبيض سعر 100 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الأرانب 135 جنيهًا.
  • وبينما سجل سعر جوز الحمام 150 جنيه.
  • بلغ سعر كتكوت الساسو إلى 16 جنيهًا.
  • وبينما سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات قيمة 29 جنيهًا.
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