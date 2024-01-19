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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفراخ بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة استقرارا في الاسواق 67 جنيها، في المزرعة تصل للمستهلك بزيادة 5 و6 جنيه حسب كل منطقة  فيما بلغت أسعار الدواجن البلدي إلى 110 جنيهات، فيما بلغت أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين 71 و70جنيها.

 

أسعار الدواجن اليوم في الاسواق

وسجلت  أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق،  سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا، وتصل أسعار البانيه في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 الى 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار  البيض  ، فبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض  بين 125 و132 جنيها للطبق، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 19-1-2024

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء فى مصر اليوم الخميس 18 يناير 2024

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وسجل  سعر الكتكوت الأبيض، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 11 و12 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت الساسو، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط لما بين 7.50 و8 جنيهات.

وكان أكد المهندس رفيق قاسم مدير عام الدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن الوزارة كلفت قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بمزيد من التيسيرات للافراجات عن الأعلاف من الذرة وفول الصويا في المواني لزيادة الإنتاج الحيواني والداجني ودخول منتجين جدد للدورات الإنتاجية الجديدة لتوفير اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان تزامنا مع الاستعداد لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الحمراء إلى جانب الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض أسعار الدواجن الأمهات اسعار الدواجن البلدي أسعار الدواجن الحمراء

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