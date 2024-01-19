أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 19-1-2024

سجلت أسعار الفراخ اليوم تراجعًا طفيفًا في بورصة الدواجن الرئيسية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها بداية يناير الجاري مع أعياد المسيحيين، وبدأت في التراجع مرة ثانية.

وتعرض "الدستور" أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الجمعة 19-1-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة تراجعًا طفيفًا بنحو جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية، وبلغت 66 جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

وكان مجلس الوزراء المصري قد نفذ مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية، ومنها أسعار الفراخ التي تاثرت مع نهاية عام 2022 بارتفاع أسعار الأعلاف مع تكدسها في الجمارك مما تسبب في خسائر كبيرة لتجار الدواجن، وأثرت على أسعار الدواجن حتى الآن.

سعر بورصة الدواجن اليوم

سعر الساسو: 70 جنيهًا.

أمهات بيضاء: 58 جنيهًا.

الفراخ البلدي: 90 جنيهًا.

بياض أبيض سلك: 50 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي: 52 جنيهًا.

بياض أحمر سلك: 60 جنيهًا.

بياض أحمر أرضي: 64 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 27 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات: 30 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: 24.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 16 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 17 جنيهًا.

كتكوت بلدي 6 جنيهات.

كتكوت هجين 10.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه .

كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات.

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 42.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 42 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 23 جنيهًا.

كيلو بط بلدي 90 جنيهًا.

كيلو بط مولار 60 جنيهًا.

كيلو بط فرنساوي 55 جنيهًا .

كيلو بط مسكوفي 90 جنيهًا .