الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 19-1-2024

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ اليوم تراجعًا طفيفًا في بورصة الدواجن الرئيسية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها بداية يناير الجاري مع أعياد المسيحيين، وبدأت في التراجع مرة ثانية.

وتعرض "الدستور" أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الجمعة 19-1-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة تراجعًا طفيفًا بنحو جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية، وبلغت 66 جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

وكان مجلس الوزراء المصري قد نفذ مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية، ومنها أسعار الفراخ التي تاثرت مع نهاية عام 2022  بارتفاع أسعار الأعلاف مع تكدسها في الجمارك مما تسبب في خسائر كبيرة لتجار الدواجن، وأثرت على أسعار الدواجن حتى الآن.

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء فى مصر اليوم الخميس 18 يناير 2024

استمرار تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وزيادة إقبال المواطنين

سعر بورصة الدواجن اليوم

سعر الساسو: 70 جنيهًا.

أمهات بيضاء: 58 جنيهًا.

الفراخ البلدي: 90 جنيهًا.

بياض أبيض سلك: 50 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي: 52 جنيهًا.

بياض أحمر سلك: 60 جنيهًا.

بياض أحمر أرضي: 64 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 27 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات: 30 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: 24.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 16 جنيهًا. 

كتكوت ساسو بيور 17 جنيهًا. 

كتكوت بلدي 6 جنيهات. 

كتكوت هجين  10.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.  

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه .

كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات.

أسعار البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 42.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 42 جنيهًا. 

بط فرنساوي عمر يوم 23 جنيهًا. 

كيلو بط بلدي  90 جنيهًا. 

كيلو بط مولار 60 جنيهًا. 

كيلو بط فرنساوي 55 جنيهًا . 

كيلو بط مسكوفي 90 جنيهًا . 

اقرأ أيضًا

استمرار تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وزيادة إقبال المواطنين

قبل دورات شهر رمضان.. أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

خالد العيوطى: إنتاج الدواجن يكفى السوق.. وأزمة الأعلاف فى العملة الصعبة

أسعار الفراخ أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن الفراخ البلدي بط فرنساوي اسعار الكتاكيت اليوم

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. بيان من الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن

عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس