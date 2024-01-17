استمرار تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وزيادة إقبال المواطنين

تواصل أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا على مدار الأيام الجارية، وهو الأمر الذي جعل إقبال المواطنين عليها يتزايد خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه كانت قد شهدت قفزة في الأسعار مؤخرا إلا أنها عاودت الانخفاض ولازالت مستمرة في التراجع>

ورصدت "الدستور" أسعار الدواجن بالأسواق، وحجم إقبال المواطنين عليها خلال الأيام الجارية والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظ اليوم الأربعاء بالأسواق، تراجع سعر الدواجن البيضاء ليصل سعر الكيلو لـ73 جنيها، الدواجن الأمهات 65 جنيها للكيلو الواحد، الفراخ الساسو 73 جنيها للكيلو الواحد، وتراجع سعر الدواجن البلدي ليصل سعر الكيلو الواحد لـ100 جنيها.

وتراجع سعر البانيه بالأسواق ليتراوح ما بين 140 و150 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر الأورك ما بين 65 و70 جنيها للكيلو الواحد، الكبد والقوانص تراوح سعرها ما بين 75 و85 جنيها للكيلو الواحد، أما الأجنحة تراوح سعرها ما بين 50 و60 جنيها للكيلو الواحد، وعن سعر كرتونة البيض فاستقر سعر كرتونة البيض الحمراء عند 120 و130 جنيها وكرتونة البيض البيضاء 140 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن

ويقول سيد أحد تجار الدواجن بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الوراق، إن هناك إقبالا كبيرا على الدواجن على مدار الأسابيع القليلة الماضية خاصة خلال فترة الأعياد وكان من المتوقع ارتفاع الأسعار إلا أنه مع زيادة الإنتاج والمعروض شهدت الأسعار تراجعا مع استمرار زيادة الطلب.

ووافقه الرأي هاني أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والذي أوضح أن الطلب على الدواجن زادت خلال الفترة الحالية خاصة تزامنا مع تراجع الأسعار بشكل كبيرة وغير متوقع، لافتا إلى أن الأسعار مستقرة خلال الفترة الحالية.

أضاف ماهر أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه هناك توقعات بعودة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على اللحوم والدواجن وغيرها من السلع.