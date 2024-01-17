أسعار الفراخ والبط والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

يبحث الكثيرمن المواطنون عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، حيث سجلت الأسعار تراجع بعد ارتفاع استمر عدت أيام خلال الفترة الماضية، وقد سجلت أمس مابين 69 جنيهًا واليوم تسجل 67 جنيها داخل بورصة الدواجن، بينما تراجعن بشكل ملحوظ ايضًا أسعار الفراخ السوسو اليوم لتسجل 67 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

ونتسعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن داخل البورصة الرئيسة للدواجن اليوم الأربعاء لتسجل سعر 67 جنيهًا للكيلو، وتباع في المحلات التجارية اليوم الاربعاء بسعر 77 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية 67 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن

وبلغت أسعار الأمهات البيضاء 60 جنيهًا في المزرعة.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 100 و110 جنيهات، في حين بلغ سعر الدواجن الساسو 100 جنيه للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 17-1-2024

وسجل سعر الكتكوت الأبيض قفزة كبيرة في سعره إلى 24 و25 جنيها، وانخفض الكتكوت الساسو إلى 19 و20 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 60 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الأربعاء 17-1-2024

وبلغ سعرلحم بط فرنساوي اليوم الأربعاء 17 يناير 55 جنيه للكيلوفي بورصة الدواجن.

لحم بط مسكوفي اليوم الأربعاء 17 يناير90 جنيه للكيلوفي بورصة الدواجن.

لحم بط مولار اليوم الأربعاء 17 يناير 60 جنيه للكيلوفي بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 17 يناير

سعر كرتونة البيض الأبيض بلغت اليوم الأربعاء 17 يناير مبلغ 131 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء 17 يناير بلغت 142 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء 17 يناير بلغت 132 جنيها.