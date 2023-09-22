الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-9-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

تراجع طفيف سجلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع سعر الفراخ البيضاء بنحو  2 جنيهات لتسجل 68 جنيه في بورصة الدواجن، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، بينما استقر سعر كرتونة البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-9-2023 في مصر.

 

سعر الدواجن اليوم 

سعر الدواجن البيضاء :  66 جنيه . 

سعر الفراخ  الساسو : 85 جنيه . 

سعر الدواجن امهات بيضاء  : 65 جنيه. 

وأرجع العاملون في قطاع الدواجن ارتفاع الاسعار رغم تراجع سعر الأعلاف إلى تراجع الإنتاج حيث شهدت صناعة الدواجن في مصر تراجعًا في الإنتاج خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج بعض المربين من السوق، مع زيادة الطلب حيث  ارتفع الطلب على البيض في مصر مع نقص المعروض . 

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سعر الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت  ابيض :  23 جنيه
  • كتكوت  ساسو :  17 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان : 22.25 جنيه
  • كتكوت الأبيض التسمين: 22.50 جنيه.
  • كتكوت ساسو    17جنيه
  • كتكوت الساسو التسمين: 20 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيور: 18.50 جنيه
  • كتكوت البلدي التسمين: 16 جنيه.
  • كتكوت أبيض شركات: 27.50 جنيه
  • كتكوت بلدي: 11 جنيه
  • كتكوت هجين : 14 جنيه
  • الكتكوت الروماني: 22 جنيه مصري.
  • بط مسكوفى: 40 جنيه مصري.
  • بط مولر: 36.50 جنيه مصري.
  • بط تسمين فرنسي شريفان أو المانى: 29.50 جنيه مصري.
  • كتكوت رومي أبيض: 22 جنيه مصري.
  • كتكوت رومي برونزي: 25 جنيه مصري

 

أسعار البيض اليوم 

سجلت أسعار البيض ارتفاع منذ عدة اسابيع نتيجة زيادة الطلب مع قلة المعروض، وجاء سعر البيض في المزارع والتي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي: 

  • بيض أبيض: 121 جنيه مصري للكرتونة .
  • بيض أحمر: 128 جنيه مصري للكرتونة .
  • بيض بلدي: 131 جنيه مصري للكرتونة.

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