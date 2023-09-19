عضو اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض

قال الدكتور مجدي حسن، رئيس لجنة صناعة الدواجن، وعضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار بيض المائدة شهدت ارتفاع محلوظًا خلال الفترة الماضية؛ بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض، حيث خروج ما يقرب عن 75% من منظومة البياض (أمهات البيض)، وذلك في خلال فترة أزمة الدواجن، التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي لها تأثير حتى الآن.

خروج 75% من منظومة البياض

وأوضح "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صغار المريبين يمثلون 75% من القطاع، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن أيضًا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الماضية؛ وذلك نتيجة لزيادة الطلب، وأن إنتاج مصر من الدواجن تراجع بنسبة كبيرة؛ لخروج عدد كبير من المنظومة، لكن في الفترة الحالية؛ الإنتاج يُغطي احتياجات السوق المحلية.

ارتفاع أسعار الكتاكيت

ولفت رئيس لجنة صناعة الدواجن، أن أسعار الكتاكيت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية؛ وذلك نتيجة لخروج عدد كبير أيضًا من قطاع التسمين، بالإضافة إلى زيادة الطلب وقلة المعروض، مشيرًا إلى أن صناعة الدواجن من أهم الصناعات الموجودة في مصر، والتي يجب الحفاظ عليها، حيث إنها من الصناعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى أنها مصدر البروتين لقطاع كبير من المواطنين، والأعلاف التي يتم الإفراج عنها كافية حتى الآن.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وقد سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن 68 جنيهًا والتي تصل إلي المستهلك بـ 78 جنيها للكيلو، وأسعار الفراخ البلدي 112 جنيها، والتي تصل إلي المستهلك بـ 120 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعركيلو البانيه اليوم في المحلات التجارية 155 جنيهًا، و سعر كيلو أوراك الفراخ بـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوح أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 123 جنيهًا إلى 128 جنيهًا، طبق البيض الأييض تراوح ما بين 121 جنيهًا إلى 126 جنيهًا، وأسعار طبق البيض البلدي تراوح ما بين 128 جنيهًا إلى 131 جنيهًا.