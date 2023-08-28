الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس اتحاد منتجي الدواجن: تراجع القوة الشرائية أدى إلى فائض وانخفاض الأسعار

الدواجن
الدواجن

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير على صناعة الدواجن، حيث تضعف أسعار العلف نتيجة لتوقف استيراده من روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر الدول التي نستورد منها خامات أعلاف مثل ذرة صفراء وفول صويا، ولكن مصر استطاعت أن تجد بدائل لاستيراد خامات أعلاف الدواجن بدلاً من روسيا وأوكرانيا. 

وأشار إلى أن صناعة الدواجن تعتبر من أقل السلع الغذائية تكلفة، ومن أكثرها توافرًا في الأسواق المصرية، على الرغم من الأزمة التي تمر بها.

تراجع في القوة الشرائية للدواجن بنسبة 60%

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأزمة في مصر حاليًا هي تراجع في القوة الشرائية بنسبة 60%، مما أدى إلى فائض في الأسواق وتراجع أسعار الدواجن. 

وأشار إلى أن الدواجن متوفرة بكميات كافية ولا يوجد أزمة في هذا الصدد. كما أشار إلى أن أسعار الأعلاف تشهد تراجعًا ملحوظًا في الوقت الحالي، وهناك توسع في زراعة الصفراء في مصر، حيث من المتوقع أن يكون محصول الذرة خلال العام الجاري كافيًا لمدة 4 أشهر، وهذه الخطوة ستكون في صالح صناعة الدواجن في مصر.

 

ثروت الزينى: تراجع أسعار الدواجن 7% والبيض 12%

الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف سيحل أزمة الدواجن


وأضاف ثروت الزيني أن الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف سوف يحل الأزمة، وسيكون هناك ثقة مرة أخرى في السوق لعودة صغار المربين مرة أخرى، حيث يمثلون 75% من حجم قطاع الدواجن. ولكن مع بداية الأزمة، خرج عدد كبير منهم خارج المنظومة. وأشار إلى أن مع وجود إفراجات مستمرة واستقرار أسعار الأعلاف، يمكن عودة تلك القطاعات مرة أخرى للمنظومة.


تراجع أسعار الدواجن نتيجة تراجع أسعار الأعلاف


وعن تراجع أسعار الدواجن، أوضح الزيني أنه نتيجة لتراجع أسعار الأعلاف بنسبة 30%، حدث تراجع في أسعار الدواجن بنسبة 20%. وهذا يؤدي إلى استقرار في السوق، حيث يشكل تكلفة العلف 75% من تكلفة تربية الفروج، وهو العامل الأساسي في إنتاج الدواجن.

ثروت الزيني منتجى الدواجن الدواجن روسيا القوة الشرائية

مواد متعلقة

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

التعاملات المسائية|أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23-8-2023

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

مصرع شاب في حادث تصادم وإصابة صديقه فى القليوبية

تفاصيل غضب خوان أوسوريو بعد رحيل حسن موسى عن الزمالك

اعترافات صادمة لفتاة أشعلت النار بجسد والدها بأطفيح

أسماء مصابى حادث عقار الإسماعيلية المنهار (القصة الكاملة)

طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب