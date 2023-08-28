رئيس اتحاد منتجي الدواجن: تراجع القوة الشرائية أدى إلى فائض وانخفاض الأسعار

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير على صناعة الدواجن، حيث تضعف أسعار العلف نتيجة لتوقف استيراده من روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر الدول التي نستورد منها خامات أعلاف مثل ذرة صفراء وفول صويا، ولكن مصر استطاعت أن تجد بدائل لاستيراد خامات أعلاف الدواجن بدلاً من روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن تعتبر من أقل السلع الغذائية تكلفة، ومن أكثرها توافرًا في الأسواق المصرية، على الرغم من الأزمة التي تمر بها.

تراجع في القوة الشرائية للدواجن بنسبة 60%

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأزمة في مصر حاليًا هي تراجع في القوة الشرائية بنسبة 60%، مما أدى إلى فائض في الأسواق وتراجع أسعار الدواجن.

وأشار إلى أن الدواجن متوفرة بكميات كافية ولا يوجد أزمة في هذا الصدد. كما أشار إلى أن أسعار الأعلاف تشهد تراجعًا ملحوظًا في الوقت الحالي، وهناك توسع في زراعة الصفراء في مصر، حيث من المتوقع أن يكون محصول الذرة خلال العام الجاري كافيًا لمدة 4 أشهر، وهذه الخطوة ستكون في صالح صناعة الدواجن في مصر.

الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف سيحل أزمة الدواجن



وأضاف ثروت الزيني أن الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف سوف يحل الأزمة، وسيكون هناك ثقة مرة أخرى في السوق لعودة صغار المربين مرة أخرى، حيث يمثلون 75% من حجم قطاع الدواجن. ولكن مع بداية الأزمة، خرج عدد كبير منهم خارج المنظومة. وأشار إلى أن مع وجود إفراجات مستمرة واستقرار أسعار الأعلاف، يمكن عودة تلك القطاعات مرة أخرى للمنظومة.



تراجع أسعار الدواجن نتيجة تراجع أسعار الأعلاف



وعن تراجع أسعار الدواجن، أوضح الزيني أنه نتيجة لتراجع أسعار الأعلاف بنسبة 30%، حدث تراجع في أسعار الدواجن بنسبة 20%. وهذا يؤدي إلى استقرار في السوق، حيث يشكل تكلفة العلف 75% من تكلفة تربية الفروج، وهو العامل الأساسي في إنتاج الدواجن.