أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع

استقرت اليوم الأثنين أسعار أعلاف الدواجن في بورصة الدواجن، حيث شهدت أسعار أعلاف الدواجن حالة من الاستقرار على مدار الأيام القليلة الماضية.

أسعار أعلاف الدواجن في البورصة

ويقدم الدستور أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 28 أغسطس

استقر سعر طن الذرة الصفراء برازيلي اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 12800 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 12800 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء أوكراني اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء صربي اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

سعر طن الذرة الصفراء روماني اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم السبت 26 أغسطس

استقر سعر طن فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

استقر سعر طن فول صويا 44 % اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 26000 جنيه صب أرضه.

قدرت سعر طن فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيه صب أرضه .

استقر سعر طن ردة ( نخالة ) اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 8100 جنيه معبأ أرضه.

استقر سعر طن زيت صويا منزوع اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيه صب أرضه .

استقر سعر طن زيت صويا مكرراليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيه صب أرضه .

استقر سعر طن بذرة فوب الصويا اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه

استقر سعر طن كسب عباد 36% اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة الدوالسلع اجن لتسجل 16000 جنيه صب أرضة.

سجلت سعر طن دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع السلع لتسجل 24000 جنيه معبأ أرضه.

استقر سعر طن جلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيه معبأ أرضه.

استقر سعر طن قشر فول الصويا اليوم الأثنين 28 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيه .