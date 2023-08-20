الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023

أعلاف
أعلاف

أعلاف الدواجن تشهد تراجع ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجعت أسعار الذرة الصفراء بمقدار 150 جنيها في الطن اليوم الأحد 20 أغسطس.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 20 أغسطس 

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء برازيلي اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع 12800 جنيها للطن، حيث تسجل نفس أسعار أمس.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع 12800 جنيها للطن، حيث تسجل نفس أسعار أمس.

 تراجعت أسعار طن الذرة صفراء أوكراني اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن، حيث تراجعت بمقدار 150 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار طن الذرة صفراء صربي اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن، حيث تراجعت بمقدار 150 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار طن الذرة صفراء بلغاري  اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن، حيث تراجعت بمقدار 150 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار طن الذرة صفراء أمريكي اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن، حيث تراجعت بمقدار 150 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار طن الذرة صفراء روماني اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن، حيث تراجعت بمقدار 150 جنيها للطن.

مع تراجع أسعار الأعلاف.. ماذا يحدث في «سوق الدواجن»؟

أسعار فول الصويا اليوم الأحد 20 أغسطس

أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه للطن.

أسعار فول صويا 44 %  اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 26000 جنيها صب ارضه للطن

أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه للطن.

 بلغت أسعار طن ردة ( نخالة )اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 8100 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار زيت صويا منزوع  اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 42500جنيها صب ارضه للطن

أسعار زيت صويا مكرراليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيها صب ارضه للطن

أسعار بذرة فوب الصويا اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه للطن

أسعار كسب عباد 36%  اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيها صب أرضة.

دي دي جي إس 27%  اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل24000 جنيها للطن معبأ أرضه

جيلوتين مستورد 60% اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيها للطن معبأ أرضه

قشر فول الصويا  اليوم  الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيها للطن.

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