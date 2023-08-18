مع تراجع أسعار الأعلاف.. ماذا يحدث في «سوق الدواجن»؟

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تتراجع بشكل تتدريجي، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق وقلة الطلب، مشيراً إلي أن ذلك يحدث أيضًا، في سوق بيض المائدة حيث أن هناك زيادة في الطلب علي البيض مما تسبب في زيادة الأسعار.

وأوضح “السيد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الأعلاف شهدت تراجع بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلي أن أسعارالأعلاف أنخفض بشكل كبير خاصة الذرة وفول الصويا، حيث تراجعت بنسبة قد تصل إلي 50%.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف خلال الفترات الماضية، شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث سجلت منذ أسابيع 15500 جنيهًا للطن، واليوم تسجل 12500 ألف جنيه للطن، وقد تراجعت أسعار فول الصويا من 29500 جنيه للطن إلى 26000 جنيه للطن، وتراجعت أسعار العلف بادي من 23 ألف جنيه للطن إلى 21000 جنيه للطن.

وأشار رئيس “شعبة الدواجن” بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن التراجع الملحوظ في أسعار الأعلاف لم يؤثرعلي أسعار الدواجن في الأسواق في الوقت الحالي، حيث أن تراجع أسعار الأعلاف لم يؤثر مباشر علي أسعار الدواجن في الأسواق، مشيراً إلي أن هناك عدد كبير من الأفراجات كانت خلال الفترة الماضية مما جعل هناك توازن نسبي في الأسواق مع توفير الأعلاف.

وأوضح “السيد” أن أسعار البيض ارتفعت بشكل ملحوظ لتشجل 118 جنيها في المزراعة، بينما سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، 59 جنيها للكيلو في المزراعة، مشيراً إلي أن أسعارالكتاكيت شهدت ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة لزيادة الطلب عليها، حيث تراجعت الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة إلي احجام المربين عن شراء الكتاكيت نتيجة إلي الموجات الحارة التي ضربت البلاد، ولكن مع الأعتدال النسبي في دراجات الحرارة أصبح هناك طلب كبير علي الكتكوت.