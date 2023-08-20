الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ13500 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة
الذرة

 شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13500 جنيه، بينما سجل، سعر طن الذرة أوكراني 11500 جنيه.

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2000 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 1850 جنيها، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 14200جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SBمستورد 40300 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44 % 26500 جنيه، وبل كسب صويا 46 % محلى 27500 جنيه، بينما بلغ كسب صويا مستورد 26500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، بينما سجل سعر صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه فيما سجل سعر طن صويا هاي فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، في حين سجل سعر طن صويا هاي فات 43 % محليا 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 17000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين مستورد 48000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلي 8000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين محلى 47000 جنيه.، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 8800 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه

وسجل طن أعلاف بادي 22200 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22000 جنيه للطن في حين سجل طن العلف ناهي 21850 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 21650 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 21450 جنيها، كما سجل طن العلف بياض 17%  20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 1 %  20700 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%  20500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي ب13500 أسعار الأعلاف اليوم الأحد

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