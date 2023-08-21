قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين في بورصة السلع الرئيسية

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، في بورصة السلع أستقرار ملحوظ، خلال مستهل التعاملات الصباحية بعد تراجع نسبي في أسعار أمس.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 21 أغسطس

بلغت أسعار طن الذرة الصفراء (برازيلي و أرجنتيني ) اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع 12800 جنيها للطن، حيث تسجل نفس أسعار أمس.

بلغت أسعار طن الذرة صفراء (أوكراني ، صربي ، بلغاري، أمريكي ، روماني) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 21 أغسطس

بلغ أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار فول صويا 44 % اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 26000 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

بلغت أسعار طن ردة ( نخالة ) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 8100 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار زيت صويا مكرراليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار بذرة فوب الصويا اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه للطن

بلغ أسعار كسب عباد 36% اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيه صب أرضة.

بلغ أسعاردي دي جي إس 27% اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعارجيلوتين مستورد 60% اليوم الإثنين21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار قشر فول الصويا اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيه للطن.