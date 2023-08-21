الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين في بورصة السلع الرئيسية

أعلاف الدواجن
أعلاف الدواجن

شهدت  أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، في بورصة السلع أستقرار ملحوظ، خلال مستهل التعاملات الصباحية بعد تراجع نسبي في أسعار أمس.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 21 أغسطس 

بلغت أسعار طن الذرة الصفراء (برازيلي و أرجنتيني ) اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع 12800 جنيها للطن، حيث تسجل نفس أسعار أمس.

 بلغت أسعار طن الذرة صفراء (أوكراني ، صربي ، بلغاري، أمريكي ، روماني) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 21 أغسطس

بلغ أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار فول صويا 44 %  اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 26000 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

إضافات أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023

تراجع أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة السلع

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة الدواجن

 بلغت أسعار طن ردة ( نخالة ) اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 8100 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار زيت صويا منزوع  اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار زيت صويا مكرراليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار بذرة فوب الصويا اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه للطن

بلغ أسعار كسب عباد 36% اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيه صب أرضة.

بلغ أسعاردي دي جي إس 27%  اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ  أسعارجيلوتين مستورد 60% اليوم الإثنين21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار قشر فول الصويا  اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف مستهل التعاملات قشر فول الصويا جيلوتين مستورد 60 أسعاردي دي جي إس 27 أسعار كسب عباد 36 أسعار أعلاف الدواجن أسعار أعلاف الدواجن اليوم

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

قرار وزارى بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

"جندي" تشارك في المؤتمر الأول لوزراء "هجرة الكوميسا"

موعد وصول رباعى الأهلى المحترف إلى القاهرة

كلب ضال يعقر 3 فى البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟