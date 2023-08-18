الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة السلع

أعلاف
أعلاف

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم، حيث انخفضت أسعار الذرة الصفراء بمقدار 700 جنيها للطن، بينما تراجعت أسعار فول الصويا بنسبة 500 جنيها للطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة 18 أغسطس

تراجعت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 12800 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 700 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 12800 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 700 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

الفراخ بـ 69 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

أسعار فول الصويا اليوم الجمعة 18 أغسطس

سجلت أسعار فول صويا 44 % اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع 26000 جنيها للطن صب ارضة .

تراجعت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع 27000 جنيها للطن صب ارضة ، حيث تراجعت بمقدار 500 جنيها للطن.

تراجعت أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع 27000 جنيها للطن صب ارضة ، حيث تراجعت بمقدار 500 جنيها للطن.

استقرار أسعار الردة ( نخالة ) اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 8100 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقرار أسعار زيت صويا منزوع  اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل  42500 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار زيت صويا مكرراليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 43500 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار بذرة فول الصويا اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار كسب عباد 36% اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 16000جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 24000 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 47500 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار قشر فول الصويا لتسجل 7500 جنيها للطن صب وصال.

أسعار الذرة الصفراء أسعار الذرة الصفراء برازيلى أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني أسعار الذرة الصفراء أوكراني أسعار الذرة الصفراء صربي أسعار الذرة الصفراء امريكي

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

على 13 رحلة طيران.. 2600 سائح يصلون مرسى علم اليوم

رئيس جهاز مدينة القاهرة يتفقد مشروعى سكن مصر ودار مصر

بدءًا من اليوم .. تفاصيل غلق طريق النايل سات

"القبة السماوية".. مركز علمي وعروض تفاعلية للأفلاك والاجرام السماوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس