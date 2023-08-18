تراجع أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة السلع

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم، حيث انخفضت أسعار الذرة الصفراء بمقدار 700 جنيها للطن، بينما تراجعت أسعار فول الصويا بنسبة 500 جنيها للطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة 18 أغسطس

تراجعت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 12800 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 700 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 12800 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 700 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 11700 جنيها للطن صب أرض، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الجمعة 18 أغسطس

سجلت أسعار فول صويا 44 % اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع 26000 جنيها للطن صب ارضة .

تراجعت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع 27000 جنيها للطن صب ارضة ، حيث تراجعت بمقدار 500 جنيها للطن.

تراجعت أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع 27000 جنيها للطن صب ارضة ، حيث تراجعت بمقدار 500 جنيها للطن.

استقرار أسعار الردة ( نخالة ) اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 8100 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقرار أسعار زيت صويا منزوع اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 42500 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار زيت صويا مكرراليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 43500 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار بذرة فول الصويا اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار كسب عباد 36% اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 16000جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 24000 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الجمعة 18 أغسطس في بوصة السلع لتسجل 47500 جنيها للطن صب وصال.

استقرار أسعار قشر فول الصويا لتسجل 7500 جنيها للطن صب وصال.