الفراخ بـ 69 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء 60 جنيهًا في المزرعة تصل إلى الأسواق بسعر 69 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 100 و101 جنيه، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الأمهات البيضاء 54 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض الشركات عمر يوم ما بين 11.5 و17 جنيها، وتراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 9.5 و10.5 جنيه، كما تراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 7.50 و6.50 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 15 و14.50 جنيه، فيما تراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 28 و27.50 جنيه، بينما تراوح سعر كتكوت بط مولار عمر يوم بين 26 و26.50 جنيه.

- أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة بيض أحمر 110 إلى 115 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة بيض أبيض 105: 110 جنيهات، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 115: 120 جنيها.