شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا في الأسعار اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة الدواجن، وقد تنعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن بشكل نهائي.

وتقدم لدستور إلي متابعيها أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة الدواجن خلال مستهل التعاملات:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 20 أغسطس

أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم من 16.5 جنيه إلى 19.5 جنيه

أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم من 15.5 جنيه إلى 15.75 جنيه

أسعار كتكوت ساسو عمر يوم من 11 جنيها إلى 12 جنيها

أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم من 13 جنيه إلي 14 جنيه

أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم من 7.5 جنيه إلي 8.5 جنيه

أسعار كتكوت هجين عمر يوم من9.5 جنيه إلي 10.5 جنيه

أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم من10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم من10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم الأحد 20 أغسطس

أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم من 17.25 جنيه إلي 17.75 جنيه

أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم من 22.50 جنيه إلي 23.25 جنيه

أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 30.50 جنيه إلي 31.00 جنيه

أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم من 28.50 جنيه إلي 29.00 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الأحد 20 أغسطس

أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم من 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه

أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيه

أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00

أسعار كتكوت سمان اليوم الأحد 20 أغسطس

أسعار كتكوت سمان أسمر عمر يوم 3.50 جنيه

أسعار كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات