الفراخ بـ69.5 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، وسجل سعر الفراخ البيضاء داخل المزرعة ما بين 60 و61 جنيهًا للكيلو تصل للمستهلك بـ69.5، كما تراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 54 و55 جنيهًا للكيلو في المزرعة تزيد حوالي 8 جنيهات عن وصول الدواجن للمستهلك.

والدواجن البلدي سجلت سعر 99 جنيهًا، وسجل البط البلدي سعر 100 جنيه، بينما البط المستورد وصل إلى 85 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 15 و16 جنيهًا، وسجل الكتكوت ساسو من 10 إلى 12 جنيهًا، أما سعر البانيه فيتراوح من 140 إلى 150 جنيهًا.

- أسعار البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض 107 جنيهات للكرتونة، ويصل للمستهلك بسعر 114 جنيهًا، وسجل سعر البيض الأحمر 109 جنيهات للكرتونة، ويصل إلى المستهلك بـ116 جنيهًا، وسجل سعر البيض البلدي 121 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ140 جنيهًا.