الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إضافات أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

إضافات أعلاف
إضافات أعلاف

أسعار إضافات الأعلاف تهم الكثير من المواطنين حيث أن أسعارها تنعكس علي المنتج النهائي في أسعار الدواجن، وقد شهدت أسعار إضافات الأعلاف تراجع في الأسعار اليوم الأحد في بورصة السلع.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 20 أغسطس والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 20 أغسطس

بلغ أسعار إضافة العلف مونو كالسيوم اليوم الأحد في بورصة السلع  سعر 42000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلفداي كالسيوم اليوم الأحد في بورصة السلع  سعر 39000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف كولين كلورايد اليوم الأحد في بورصة السلع  سعر 51000 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف لايسين اليوم الأحد في بورصة السلع  بسعر 80000 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلفميثيونين اليوم الأحد في بورصة السلع  سعر118000جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف ثريونين اليوم الأحد في بورصة السلع  سعر 75000جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف بيكربونات الصوديوم اليوم الأحد في بورصة السلع  بسعر 28000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار مسحوق السمك اليوم الأحد 20 أغسطس

بلغ أسعار إضافة العلف مسحوق سمك إماراتي 60% اليوم الأحد في بورصة السلع  سعر 60000 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف مسحوق اللحم 55% اليوم الأحد في بورصة السلع  سعر 29000 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) اليوم الأحد في بورصة السلع  بسعر 14000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) اليوم الأحد في بورصة السلع  بسعر 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) اليوم الأحد في بورصة السلع  بسعر 32000 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) اليوم الأحد في بورصة السلع  بسعر 26500 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار إضافة العلف مسحوق سمك محلي 50% اليوم الأحد في بورصة السلع  سعر 27000 جنيه للطن معبأ أرضه.

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