الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ141 مليون دولار

السيد القصير
السيد القصير

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.

أضاف "القصير" ان الإفراج شمل  224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منها 5.2 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.

وزير الزراعة الإفراج ايطالي الف أعلاف الذرة والصويا بــ الزند مليون

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