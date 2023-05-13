ثروت الزينى: تراجع أسعار الدواجن 7% والبيض 12%

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه بدأ يحدث توازن في الأسعار سواء الدواجن أو بيض المائدة، واليوم نشهد تراجعا يصل لـ7% في أسعار الدواجن، و12% في أسعار البيض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ومع التحرك السريع في أسعار اللحوم الحمراء، يتجه المستهلك للدواجن.

وأوضح أن تراجع أسعار الدواجن يرجع للتراجع النسبي في سعر الأعلاف، فـ75% من تكلفة إنتاج الدواجن أعلاف متمثلة في الذرة الصفراء وفول الصويا، منوهًا بتراجع أسعار الذرة 3 آلاف جنيه، وفول الصويا لم يحدث تراجع كبير حيث تراجع سعر الطن من 42 ألف جنيه، لـ 39 ألف للطن، بينما تكلفته لا تتجاوز 23 ألف جنيه.

وطالب بتوفير الأعلاف بشكل مستدام، لمنح الثفة للمربين ليعودوا إلى السوق مرة أخرى، مردفا: "كان دائما هناك مخزون استيراتيجي شهرين و3 شهور، لكن التشوهات السعرية، أدت لخروج جزء من المربين، الإنتاج المحلي مهم في ظل عدم السيطرة على اللحوم الحمراء، وهو ادعى للاهتمام بالدواجن".