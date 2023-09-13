الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار على مدار الأيام السابقة حيث سجلت الأسعار اليوم مابين 123 إلى 130 جنيها للطبق، والبيض من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب.

أسعار البيض في بورصة الدواجن

وتقدم الدستور إلى متابعيها أسعار البيض في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

بلغت أسعار طبق بيض أحمر للكرتونه الواحدة ما بين 121 جنيه إلي 125 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر.

بلغت أسعار طبق بيض أبيض للكرتونه الواحدة ما بين 119 جنيه إلي 123 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر.

بلغت أسعار طبق بيض بلدي للكرتونه الواحدة ما بين 128 جنيه إلي 130 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 119.5 جنيها للطبق.

قدرت  أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة  أكتوبر ( البني )122 جنيها للطبق.

قدرت   أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة  أكتوبر ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

قدرت   أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة الصالحية ( البني) 121 جنيها للطبق.

قدرت  أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة  البنا جروب ( البني) 122 للطبق.

قدرت   أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة البنا جروب ( الأبيض) 121 جنيها للطبق.

قدرت   أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 122 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 120 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 120 جنيها للطبق.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة  شوشة المنيا ( البني )122 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة رشاد حمزة ( البني ) 121 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

قدرت  أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة كمشيش ( البني ) 123 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 121 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء  في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض في شركة  أحمد الجوهري ( البني )  اليوم الأربعاء 126 جنيها للطبق.

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