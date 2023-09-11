البيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية نتيج إلى زيادة الطلب، وقلة المعروض نتيجة إلى تأخير دورات إنتاج البياض، حيث تستغرق الدورة 6 أشهور للإنتاج.

وتقدم الدستور إلى متابعيها أسعار طبق البيض اليوم الاثنين خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 119.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة أكتوبر ( البني )121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني) 120 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة البنا جروب ( البني) 120.75 للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض) 118.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 119 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 11 سبتمبر

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( البني ) 120.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 118.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة كمشيش ( البني ) 122جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 120 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 118 جنيها للطبق.

أحمد الجوهري ( البني ) سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة 126 جنيها للطبق.