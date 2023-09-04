أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن والشركات

شهدت أسعار طبق البيض استقرار اليوم الأثنين 4 سبتمبر خلال التعملات الصباحية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار البيض في الشركات اليوم الأثنين 4 سبتمبر

وقد بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض )115.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةأكتوبر ( البني ) 116جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةأكتوبر ( الأبيض ) 114 جنيها للطبق.

بينما بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةالصالحية ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركة البنا جروب ( البني ) 116.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبرفي شركةالبنا جروب ( الأبيض ) 114.75 جنيها للطبق.

كما بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةالزراعي الرئيسية ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني ) 117 جنيها للطبق.

أسعار البيض الأحمر اليوم الأثنين 4 سبتمبر

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةشوشة المنيا ( الأبيض )115جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبرفي شركة رشاد حمزه ( البني ) 116.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 114.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةكمشيش ( البني ) 117جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةالصحراوي وبسيون ( البني 116جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةالصحراوي وبسيون ( الأبيض 115جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركةأحمد الجوهري ( البني )121جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 121جنيها للطبق.