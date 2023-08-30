أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في بورصة الدواجن

استقرت أسعارالبيض اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، والبيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب في الأسواق.

ويقدم "الدستور" أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 112.5جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 111 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 113 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة البنا جروب (البني) 113.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة البنا جروب (الأبيض) 111.75 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة الصالحية (البني) 113 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة أكتوبر (الأبيض) 111 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة أكتوبر (البني) 113 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة رشاد حمزة (البني) 113.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة رشاد حمزة (الأبيض) 111.75 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في الشركات

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة كمشيش (البني) 114 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 113 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 111 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة أحمد الجوهري (البني) 114 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) 112 جنيها للطبق.