أسعار طبق البيض اليوم الأحد 27 أغسطس

شهدت أسعارطبق البيض استقرارًا نسبيًا في الأسواق بعد ارتفاع استمر الأسبوع الماضي، والبيض من السلع التي ترتبط أسعارها بأسعار الدواجن، وتعتمد ايضا على العرض والطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والتي جاء كالتالي:

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر طبق البيض الأحمرفي مستهل تعاملات اليوم الأحد في بورصة الدواجن ما بين 112 جنيهات إلى 113 جنيه، وتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ 120 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

سجل أسعار طبق البيض الأبيض في مستهل تعاملات اليوم الأحد في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 110 جنيهات إلى 112 جنيهات، وتصل إلى المستهل في الأسواق بـ 117 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

ارتفعت في مستهل تعاملات اليوم الأحد في بورصة الدواجن أسعار طبق البيض البلدي لتسجل ما بين 120 جنيها إلى 122 جنيه، وتصل إلي المستهلك في الأسواق بـ 128 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض في الشركات اليوم الأحد

سجلت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 109.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة أكتوبر ( البني ) 110 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 108 جنيها للطبق.

جاءت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة الصالحية ( البني ) 110 جنيها للطبق.

قدرت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة البنا جروب ( البني ) 110.75 جنيها للطبق.

وصل أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 110 جنيها للطبق.

وصل أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 108 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة رشاد حمزة ( البني ) 110.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 108.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة كمشيش ( البني ) 111 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 110 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 108 جنيهات للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 111 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات بورصة الدواجن في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )109 جنيهات للطبق.