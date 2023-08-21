الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن

بيض
بيض

البيض من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين، والتي تعتمد علي العرض والطلب، وقد شهدت أسعار طبق البيض استقرارا اليوم الأثنين في بورصة الدواجن بعد ارتفاع طفيف في أسعار أمس.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

قدرت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين  109 جنيهات إلى 112 جنيه، وتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ 120 جنيها للكرتونة.

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أسعار البيض اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

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أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة الدواجن

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

قدرت  سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين  107 جنيهات إلى 110 جنيهات، وتصل إلى المستهل في الأسواق بـ 117 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

قدرت  أسعار طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين  119 جنيها إلى 121 جنيه، وتصل إلي المستهل في الأسواق بـ 128 جنيها للكرتونة. 

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار البيض في الشركات اليوم الأثنين 21 أغسطس

أسعار طبق البيض اليوم في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 108.5جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 108 جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 110 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )107 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 107.75 جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني ) 109.75 جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصالحية ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركةأكتوبر ( الأبيض ) 107 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة أكتوبر ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )107 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركةكمشيش ( البني ) 110 جنيهات للكرتونة.

 أسعار طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزه ( البني ) 109.75 جنيها للكرتونة.

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