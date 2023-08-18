أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة الدواجن

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بعد أن تراجعت كثيرًا في السوق. وبحسب تصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، فإن أسعار البيض سوف ترتفع بنهاية شهر أغسطس الجاري، نتيجة زيادة الطلب عليها مرة أخرى ومع بداية العام الدراسي الجديد.

وتقدم "الدستور" إلى متابعيها أسعار طبق البيض اليوم في الشركات وفي بورصة الدواجن، والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس

بلغ سعر طبق البيض الأحمر في المزراعة اليوم الجمعة مابين 108 جنيه إلي 110 جنيه.

بلغ سعر طبق البيض الأبيض في المزراعة اليوم الجمعة مابين 106 جنيه إلي 108 جنيه.

بلغ سعر طبق البيض البلدي في المزراعة اليوم الجمعة مابين 118 جنيه إلي 119 جنيه.

أسعارالبيض في الشركات اليوم الجمعة 18 أغسطس

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض )107.5 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 106 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 108 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة البنا جروب ( البني ) 108.75 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 106.75 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركةالصالحية ( البني ) 108 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 106 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة أكتوبر ( البني )108 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة رشاد حمزه ( البني ) 108.75 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 106.75 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة كمشيش ( البني ) 109 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 108 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 106 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة أحمد الجوهري ( البني )110 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )108 جنيها للكرتونة.ش