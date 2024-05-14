الثلاثاء 14 مايو 2024
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"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

المؤتمر
المؤتمر

نظمت كلية التربية بجامعة بني سويف، المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية للعام الجامعي 2023/2024، وذلك تحت إشراف  الدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية والدكتور ولاء ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد فكري وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور رمضان علي حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى طه رئيس قسم الصحة النفسية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نرمين محمود عبده مقرر المؤتمر والدكتورة ياسمين صلاح منسق المؤتمر.

محاور المؤتمر

شملت محاور المؤتمر آليات التوافق النفسي والتربية الخاصة والمستحدثات التكنولوجية في تشخيص الاضطرابات النفسية، وحضر المؤتمر الدكتور إمام مصطفى أستاذ علم النفس التربوي كلية التربية جامعة أسيوط، والدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم التربية  الخاصة جامعة القاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات المهمة أبرزها  إجراء مزيد من البحوث حول فعالية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الاضطرابات النفسية، وتدريب الباحثين في مجال الصحة النفسية على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تقديم البرامج العلاجية لذوي الإعاقة، ومراعاة إتقان المفاهيم العلمية في الرسائل العلمية والتداخل بين كثير من المفاهيم في علم النفس الإيجابي، وإجراء بحوث ورسائل علمية بينية بين قسم الصحة النفسية بكلية التربية والأقسام العلمية الأخرى (تكنولوجيا التعليم وعلم النفس التربوي وأقسام اضطرابات التخاطب بكلية الطب البشري.

وأضاف الدكتور محمد هندي، أن التوصيات شملت أيضًا ضرورة الاهتمام بالمشكلات النفسية التي يعاني منها الطلاب في كافة المراحل التعليمية وإجراء بحوث علاجية وإرشادية لهذه المشكلات، والاهتمام بدراسة البيئات التعليمية الدامجة للأطفال متعددي الإعاقة، والاهتمام ببحوث التأهيل المهني لذوي الإعاقات البسيطة، وضرورة الاهتمام بالدراسات الإكلينيكية ودراسات الحالة في مجال الصحة النفسية.

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